A52: Sanierung bei Marl geht weiter

Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm beginnt wieder mit der Sanierung auf der A52 zwischen der Anschlussstelle Marl-Frentrop und dem Autobahnkreuz Marl-Nord. Ab Montag (30.3.) beginnt die Verkehrssicherungsfirma mit den Markierungsarbeiten. Dieses wird in Tagesbaustellen in beiden Richtungen durchgeführt. Stellenweise steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Ab Samstag (4.4.) läuft der Verkehr in Fahrtrichtung Essen/Gelsenkirchen in zwei eingeengte Fahrstreifen durch die Baustelle. Eine Woche wird benötigt um die neue Verkehrsführung einzurichten. Dann stehen bis Herbst dem Verkehr in beiden Richtungen zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung. Im letzten Jahr wurde die Fahrtrichtung Essen/Gelsenkirchen saniert, jetzt folgt die Fahrtrichtung Haltern.

Hintergrund:

Straßen.NRW saniert seit Ende April 2019 5,8 Kilometer Fahrbahn und acht Brückenbauwerk. Rund 32.000 Kraftfahrzeuge nutzen täglich diesen Streckenabschnitt, der 1987 für den Verkehr freigegeben wurde. Der Anteil des Schwerlastverkehrs liegt bei 11,3 Prozent. Straßen.NRW investiert hier 19 Millionen Euro aus Bundesmitteln.

Bauablauf

Bis voraussichtlich Dezember 2020 führt der Landesbetrieb in insgesamt acht Bauphasen Sanierungsarbeiten durch. Darüber hinaus werden Lärmschutzwände erneuert, ebenso die Straßenmarkierungen und die Schutzeinrichtungen entlang der Strecke. Der Erhaltungsabschnitt beinhaltet die Anschlussstellen Marl-Hamm und Marl-Zentrum die ebenfalls erneuert werden.

Die Bauphasen im Überblick

Phase 0 (fertig):

Vorbereitende Maßnahmen (Herstellung der Nothaltebuchten für die Verkehrsführung, Verbreiterung und Ertüchtigung der Fahrbahn) in beiden Fahrtrichtungen. Als Tages- und Nachtbaustelle.

Phase 1 (fertig):

Vorbereitende Maßnahmen (Einrichtung der Verkehrsführung, Herstellen der Mittelstreifenüberfahrten). Der Verkehr läuft in jeder Fahrtrichtung in zwei eingeengten Fahrstreifen nach außen gedrückt.

Phase 2 (fertig):

Grunderneuerung auf gesamter Streckenlänge in Fahrtrichtung Gelsenkirchen. Alle vier Fahrstreifen sind auf der südlichen Autobahnseite.

Phase 3 (fertig):

Umbauarbeiten an der Verkehrsführung für die Winterpause. Hier wird der Verkehr wieder getrennt. Für beide Fahrtrichtungen stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Phase 4 (fertig):

Winterpause

Phase 5 (wird begonnen):

Einrichten der Baustelle für die nächsten Bauphasen.

Phase 6:

Grunderneuerung auf gesamter Streckenlänge in Fahrtrichtung Haltern/Kreuz Marl-Nord.

Alle vier Fahrstreifen sind auf der nördlichen Autobahnseite.

Phase 7:

Arbeiten im Mitteilstreifen. Hier wird der Verkehr wieder getrennt. Für beide Fahrtrichtungen stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Phase8:

Abschließende Arbeiten in Tagesbaustelle.

Die Anschlussstellen Marl-Frentrop und Marl-Zentrum müssen während der Bauzeit für einige Wochen gesperrt werden. Diese Anschlussstellen werden ebenfalls umfangreich saniert. Ein Termin steht noch nicht fest.