Es gibt neue Zahlen aus Marl und dem Kreis Recklinghausen zu Corona-Fällen. Am heutigen Nachmittag (30. März, 16 Uhr) belaufen sich die bislang bestätigten Fälle in Marl auf 35. Damit kamen drei neue Covid-19-Erkrankte seit gestern dazu. Aber auch sieben Marler wurden als gesund diagnostiziert.

Im Kreis stieg die Zahl auf 357 Infizierte. Insgesamt gelten aber auch 93 Personen als gesund.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt: (Fälle / Gesundete / Todesfälle): Marl 35 / 7 / 0, Castrop-Rauxel 44 / 10 / 0, Datteln 28 / 9 / 0, Dorsten 70 / 14 / 1, Gladbeck 24 / 2 / 0, Haltern am See 44 / 17 / 0, Herten 31 / 7 / 0, Oer-Erkenschwick 8 / 3 / 0, Recklinghausen 59 / 17 / 0 Waltrop 14 / 5 / 0