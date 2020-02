Das Gröbste ist überstanden dennoch: Sturmtief Sabine ist noch nicht ganz durch. Auch noch am Montag, 10. Februar, bekommt Marl die Ausläufer zu spüren. Die Schulen bleiben deshalb geschlossen.

"Nach Rücksprache mit dem Wetteramt Essen haben sich die Schulleitungen der Grundschulen der Stadt Marl in Rücksprache mit dem Schulträger dazu entschieden, am Montag die Schulen zu schließen", sagte Bürgermeister Werner Arndt bereits am Sonntagmittag. Die weiterführenden Schulen und die Förderschulen bleiben ebenfalls geschlossen. Auch für die Schulabschlusskurse der insel-VHS findet morgen kein Unterricht statt. Aktuelle Meldungen zu den Schulen finden Eltern auf den Internetseiten der jeweiligen Bildungssstätte.

Denn aufgrund der aktuell zu er­wartenden starken Sturm-und Orkan­böen kann auch am Montag der Schul­weg für viele Schülerinnen und Schüler schwierig werden. Daher em­pfiehlt die Bezirks­regierung Münster als Schul­aufsichts­behörde den Eltern, ihre Kinder am Montag nicht zur Schule zu schicken.

Die Müllabfuhr und die Straßenreinigung des Zentralen Betriebshofs nehmen am Montagmorgen ihren Dienst auf. Auch die Abfuhr der gelben Wertstofftonne findet statt. Die Marler Bürger werden gebeten, die Abfallgefäße für die Leerung bereit zu stellen.

Schäden halten sich in Grenzen



Wie der Kreis Recklinghausen mitteilt, sind die Feuerwehren im Kreis Recklinghausen bis in die Morgenstunden zu etwa 170 Einsätzen ausgerückt – hauptsächlich wegen abgebrochener Äste, umgestürzter Bäume oder losen Fassaden- und Dachteilen.