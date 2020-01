Anmelde- und Beratungstage an den Berufskollegs

Die Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Recklinghausen bieten vielfältige Möglichkeiten für qualifizierte Schulabschlüsse und Bildungsgänge. Am Samstag, 1. Februar 2020, öffnen sie von 9.30 bis 13 Uhr die Türen, um Interessierte zu beraten und Anmeldungen entgegen zu nehmen.

Die acht Berufskollegs des Vestischen Berufskollegverbunds haben unterschiedliche Schwerpunkte: Gesundheit und Erziehungswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Elektrotechnik, Maschinenbau und Freizeitsportleiter - um nur einige Beispiele zu nennen.

Bei den Anmelde- und Infotagen können viele Fachäume besichtigt werden, die sonst nicht offen zugänglich sind, beispielsweise Labore oder digitale Arbeitsplätze. Lehrkräfte und Schüler stellen den Schulalltag vor und präsentieren Ergebnisse von Projekten und Lehrinhalte. Für Fragen zum Ausbildungsangebot und zur Anmeldung stehen die Fachleute und Mitglieder von Beratungsteams als Ansprechpartner bereit. In einigen Fächern wird Probeunterricht angeboten, so dass Jugendliche ein Gefühl für die meist ungewohnten Fächer bekommen können. In einigen Fällen sind vorherige Anmeldungen notwendig, Informationen dazu gibt es auf den Internetseiten der Berufskollegs.

Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Berufskollegs:



Berufskolleg Castrop-Rauxel

Schwerpunkte: Wirtschaft und Verwaltung, Erziehung und Soziales, Gesundheit und Pflege, Ernährung und Versorgungsmanagement

www.bkcr.net

Berufskolleg Ostvest, Datteln

Schwerpunkte: Informatik, Elektrotechnik, Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Ingenieurtechnik, Wirtschaft und Verwaltung

www.bk-ostvest.de

Paul-Spiegel-Berufskolleg, Dorsten

Schwerpunkte: Wirtschaft und Verwaltung, Sozial- und Gesundheitswesen sowie Ernährungs- und Versorgungsmanagement

www.paul-spiegel-berufskolleg.de

Berufskolleg Gladbeck

Schwerpunkte: Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Holztechnik, Metalltechnik, Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Wirtschaft und Verwaltung

www.berufskolleg-gladbeck.de

Hans-Böckler-Berufskolleg, Marl und Haltern am See

Schwerpunkte: Elektrotechnik, Ernährung, Medientechnik, Wirtschaft und Verwaltung, Naturwissenschaft, Soziales und Erziehung

Achtung! Am Hans-Böckler-Berufskolleg gilt eine andere Zeit: 9-12 Uhr.

www.hbbk.net

Kuniberg Berufskolleg, Recklinghausen

Schwerpunkt: Wirtschaft und Verwaltung, Kompetenz für Wirtschaft, Internationalität und Nachhaltigkeit

www.kuniberg-bk.de

Max-Born-Berufskolleg, Recklinghausen

Schwerpunkte: Bau- und Holztechnik, Elektrotechnik, Gestaltung, Ingenieurwissenschaften, Kältetechnik, Mechatronik, Maschinenbautechnik, Medizintechnik (Hörakustik und Orthopädietechnik)

www.max-born-berufskolleg.de

Herwig-Blankertz-Berufskolleg, Recklinghausen

Schwerpunkte: Erziehung, Gesundheit und Soziales, Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Gartenbau, Floristik, Friseure und Kosmetik

www.hb-bk.de