Arbeiten an der Brassertstraße gehen am Wochenende weiter

Wenn das Wetter mitspielt, werden auf der Brassertstraße am Wochenende Asphaltarbeiten ausgeführt. Dafür richtet die Stadt Marl eine Vollsperrung zwischen Schachtstraße und Grüner Weg ein. Die Sperrung wird voraussichtlich am Montag (13.7.) aufgelöst.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgen bereits am Freitag (10.7.) von 7 bis 20 Uhr Fräsarbeiten, um das Erdplanum herzustellen und zu verdichten. In der Nacht bis 3 Uhr morgens wird dann die Tragschicht asphaltiert. Die Binderschicht und die lärmmindernde Deckschicht werden am Samstag (11.7.) von 6 Uhr bis abends ausgeführt. Am Sonntag (12.7.) erhält die Brassertstraße in diesem Abschnitt bereits neue Markierungen. Die Vollsperrung bleibt bis Montagmorgen (13.7.) gegen 5 Uhr bestehen. „Die Gehwegbereiche sind nicht betroffen, die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr jederzeit sichergestellt“, heißt es aus dem Zentralen Betriebshof. Betroffene Anlieger sind über die bevorstehenden Bauarbeiten informiert worden.

Fragen zur Bauausführung beantworten die zuständige Bauleiterin Marieke Averdung (Tel.: 99-6626), das baubegleitende Ingenieurbüro Nelle (Tel.: 02533 / 935030) oder direkt vor Ort die Mitarbeiter der Firma Gehrken. Die Stadt Marl bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um deren Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.