Hinweis für Anwohner und Verkehrsteilnehmer in Marl: Die Asphaltarbeiten am Dicken Stein sind erfolgreich beendet. Der Einbau des Asphalts im ersten Bauabschnitt der Römerstraße ist beendet. Arbeiten am Kreisverkehr und an den Gewehwegen dauern noch bis Mitte September.

Wie der Zentrale Betriebshof (ZBH) der Stadt Marl mitteilt, ist der Einbau des Asphalts im ersten Bauabschnitt auf der Römerstraße und am Dicken Stein abgeschlossen.

Deckschicht im Kreisverkehr fehlt noch

Was fehlt, ist die Deckschicht im Kreisverkehr. Da aufgrund der besonderen Beanspruchung am Kreisverkehr für diese Arbeiten ein widerstandsfähigeres Material verwendet wird, lässt der ZBH voraussichtlich am Montag, 31. August 2020 Gussasphalt einbauen. Voraussetzung ist, dass das Wetter mitspielt.

Der aktuell gesperrte Baubereich der ersten Bauphase ist somit noch nicht abgeschlossen. Es müssen nun noch die Gehwege gepflastert werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis etwa Mitte September dauern, heißt es aus dem ZBH.