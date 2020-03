Baudezernat der Stadt Marl zieht nach AV 3/7

Ab Montag, 9. März, ziehen das Amt für Stadtplanung und Quartiersentwicklung und das Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit an den neuen Verwaltungsstandort AV 3/7 an der Carl-Duisberg-Straße um. Die beiden Ämter aus dem sogenannten „Bauturm“ an der Liegnitzer Straße werden ausziehen und künftig auf dem ehemaligen Bergwerksgelände zu finden sein. Der gesamte Umzug dauert voraussichtlich bis zum 20. März. Die betroffenen Verwaltungsbereiche werden in dieser Zeit nur eingeschränkt erreichbar sein. Insbesondere die telefonische Erreichbarkeit ist aufgrund des Umzugs nicht gewährleistet. Das Bauordnungsamt verbleibt im „Bauturm“, ist aber aufgrund der Arbeiten im Gebäude ebenfalls nur eingeschränkt erreichbar.

Wie die Stadt Marl mitteilt, ist der Umzug erforderlich, um im nächsten Schritt das Amt für Arbeit und Soziales (ohne Jobcenter) sowie das Jugendamt in das Verwaltungsgebäude an der Liegnitzer Straße einziehen zu lassen. Die Stadtverwaltung Marl bittet für die vorübergehenden Einschränkungen um Verständnis.