Trotzdem am Wochenende weniger Corona-Daten im Kreis Recklinghausen überliefert und verarbeitet werden, fiel der Inzidenzwert nur marginal und liegt noch weit über 200. Dafür erlebte der Kreis den zweiten Tag in Folge ohne Covid-19-Todesfall. Binnen der letzten 24 Stunden wurden 81 neue Corona-Fälle gemeldet. Seitens des Landes wurden Vorschläge und Hinweise für weitergehende Corona-Maßnahmen angekündigt. Beides wird der Krisenstab am Montag, 11. Januar, bewerten und anschließend die Entscheidung über das weitere Vorgehen fällen.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 18072. Als genesen gelten inzwischen 15624 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 2092 Menschen aktuell infiziert. Inzidenzwert 232,7. Es gibt 356 Todesfälle.

Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 11. Januar, 6 Uhr):

Marl 2652 Fälle / 2328 Gesundete / 38 Todesfälle / 286 aktuell Infizierte / 239,1 Inzidenz

Castrop-Rauxel 1741 1533 16 192 170,4

Datteln 1192 1017 48 127 185

Dorsten 1719 1536 26 157 147,2

Gladbeck 2902 2433 48 421 407,4

Haltern am See 570 513 3 54 111

Herten 1990 1706 58 226 237,8

Oer-Erkenschwick 1071 956 26 89 203,7

Recklinghausen 3439 2925 79 435 265,7

Waltrop 796 677 14 105 245,5

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form einer Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort befinden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.