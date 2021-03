Coronaschnelltests: Durchfahrtzentrum an der Paracelsus-Klinik in Marl bei Bedarf in Betrieb?

Der Kreis Recklinghausen setzt bei den Corona-Schnelltests für die Bevölkerung auf die bewährte Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz. Auf der Fläche an der Vestlandhalle in Recklinghausen wird ein PoC-Testzentrum eröffnet, in dem sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos per Schnelltest testen lassen können. Darüber hinaus wird es mobile Angebote an verschiedenen Stellen in allen Städten des Kreises geben.





Saatbruchgelände an der Vestlandhalle

Geplant ist, auf dem Saatbruchgelände an der Vestlandhalle ab Montag Schnelltests für alle Bürger des Kreises per Durchfahrtstraße, vergleichbar mit den Durchfahrtzentren für die PCR-Tests (Corona-Standard-Tests), die die Hilfsorganisationen bereits seit einem Jahr im Auftrag des Kreises betreiben. Bei den mobilen Testangeboten soll es verschiedenen Standorte geben, an denen sich Bürgerinnen und Bürger zu bestimmten Zeiten testen lassen können. Wie genau diese Angebote aussehen werden, wird derzeit noch mit allen Beteiligten abgestimmt. Auch die Öffnungszeiten und Anmeldeverfahren sind noch in Klärung.

Durchfahrtzentrum an der Paracelsus-Klinik in Marl

Positive Schnelltestergebnisse erfordern gemäß der Landesvorgaben eine zügige Nachtestung mittels PCR-Test. Darum ist geplant, dass bei Bedarf die Testkapazitäten im Durchfahrtzentrum am Prosper-Hospital erhöht werden können und auch das Durchfahrtzentrum an der Paracelsus-Klinik in Marl wieder in Betrieb genommen werden kann, sollte es zu höheren Zahlen von positiven Schnelltest-Ergebnissen kommen.