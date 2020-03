Coronavirus im Kreis Coesfeld: In zwölf Fällen wurde der Erreger nachgewiesen

Nachdem am gestrigen Mittwoch (04. März 2020) der erste Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Kreis Coesfeld gemeldet wurde, liegt nun das Ergebnis weiterer Testungen vor: In zwölf weiteren Fällen wurde der neuartige Erreger nachgewiesen – wie vom Kreisgesundheitsamt erwartet. Es handelt sich um Personen aus dem direkten familiären Umfeld und Freundeskreis des Erkrankten; alle diese Ansteckungen erfolgten in Senden.

Das Kreisgesundheitsamt steht im direkten Austausch mit dem Erkrankten; weitere Kontakte werden ermittelt und überprüft. Zeitnah wird über weitere Maßnahmen entschieden.

Erster Coronavirus-Fall im Kreis Coesfeld

Erster Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus (SARS-CoV-19) im Kreis Coesfeld: Ein 49-jähriger Mann aus Senden, der derzeit in einem Krankenhaus in Münster behandelt wird, hat sich mit dem neuartigen Grippevirus infiziert, wie dem Kreisgesundheitsamt am Mittwoch (4. März 2020) gemeldet wurde. Wegen einer anstehenden Operation war der Patient in das Krankenhaus gekommen, zeigte dann aber das Grippesymptom Fieber, weshalb auf den Erreger getestet wurde; er befindet sich auf dem Weg der Besserung, wird zeitnah in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt und unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen transportiert.

Quarantäne

In Quarantäne sind auch seine weiteren Familienmitglieder, die ebenfalls bereits getestet wurden und nun vorsorglich zuhause bleiben. Derzeit werden die Kontaktpersonen des Mannes in Verwandtschaft und Freundeskreis ermittelt; weitere Testungen erfolgen. Mit diesen Testergebnissen rechnet das Kreisgesundheitsamt noch im Laufe des heutigen Tages oder spätestens morgen. Querverbindungen zu den Fällen im Kreis Unna oder in der Stadt Münster ergeben sich derzeit nicht.

Corona-Virus

Das neue Virus „Covid 19“ ist ein Virus, das erkältungs- oder grippeähnliche Symptome hervorruft. Typisch für dieses Virus ist, dass im Vergleich zu anderen Atemwegsinfekten relativ häufig die unteren Atemwege beteiligt sind. Im Übrigen unterscheiden sich die Symptome wenig von den Symptomen einer Grippe-Infektion oder Erkältung.

Die Inkubationszeit wird derzeit mit 1-14 Tagen angegeben, es wird von einer ähnlich hohen oder höheren Ansteckungsgefahr wie bei anderen grippe-ähnlichen und grippalen Erkrankungen ausgegangen.