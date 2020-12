Die Vestische verbessert ihr Angebot auf der zentralen Verbindung zwischen Dorsten, Marl und Recklinghausen deutlich. Der SB 25 wird dort ab dem 7. Januar im Viertelstundentakt fahren.

Und der Fahrplanwechsel bringt weitere positive Signale mit sich. Der SchnellBus 25 stellt eine wichtige Mobilitätsachse im Kreis Recklinghausen dar. Er verkehrt bislang alle halbe Stunde, dieser Rhythmus wird nun verdoppelt: montags bis samstags wird der SB 25 tagsüber alle 15 Minuten fahren, lediglich in den Tagesrandlagen sowie sonn- und feiertags alle 30 Minuten.

Im Rahmen des Vestischen Klimapakts hatte der Kreis im November 2019 entschieden, die Mehrkosten für den Testlauf in den ersten beiden Betriebsjahren zu tragen, um den Busverkehr zwischen den Zentren zu stärken und damit nachhaltigen Klimaschutz zu gestalten.

Die Taktverdichtung wird für alle Fahrgäste spürbare Vorteile bringen. Am Hauptbahnhof Recklinghausen verbessern sich insbesondere die Zuganschlüsse in Richtung Essen.

Abendliche TaxiBusAngebote verschieben sich

In Marl wird erstmals alle 15 Minuten ein Umstieg mit dem Ziel Drewer, Hüls und Sinsen/Obersinsen möglich sein. In Dorsten fährt der SB 25 zur Anschlusssicherung ab dem 7. Januar über die Haltestelle „Recklinghäuser Tor“. Wegen der geänderten Abfahrtszeiten empfiehlt die Vestische allen Fahrgästen, die aus den Stadtteilen Hervest, Holsterhausen oder Wulfen kommen oder in diese Richtung unterwegs sind, künftig dort umzusteigen. Die Busse werden die Haltestelle Willy-Brandt-Ring“ nur noch in Fahrtrichtung „ZOB Dorsten“ ansteuern.

Alle Fahrten der Linie 254 starten zukünftig um bis zu elf Minuten später. Die abendlichen TaxiBusAngebote verschieben sich ebenfalls deutlich nach hinten. Zeitliche Anpassungen, die nötig sind, um die Anschlüsse zu garantieren, ergeben sich auch für die im Fahrplan untrennbar mit der 254 verbundenen Linien 253 und 252.

Eine detaillierte und nach Städten geordnete Übersicht aller Änderungen steht im Internet unter: www.vestische.de/fahrplanwechsel. Die Vestische hat zudem mehr als 37.000 Fahrpläne von den geänderten Linien gedruckt und legt sie ab sofort in den KundenCentern sowie mit Beginn des kommenden Jahres auch in allen Kontaktstellen. Der SB 25 fährt ab Januar alle 15 Minuten.