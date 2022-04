Ein neues Trauzimmer im Riegelhaus im Marler Stern

Gute Nachrichten für Brautpaare: Nicht nur ein neues Trauzimmer im Riegelhaus steht ab sofort zur Verfügung, die Stadt Marl hat die maximale Personenanzahl in den verschiedenen Trauräumen in Marl erhöht.

Neues Trauzimmer im Riegelhaus

Brautpaare können derzeit in Marl in der Museumscheune des Heimatmuseums, in der Loemühle, im Erzschacht und im Kulturzentrum „Erlöserkirche“ den Bund fürs Leben schließen. Aufgrund der Rathaussanierung finden Trauungen vorübergehend nicht mehr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Brautpaare können sich ab sofort im Riegelhaus (Stadthaus 2) trauen lassen.

Maximalanzahl an Gästen im Überblick

Die maximale Anzahl an Gästen (Kinder ab einem Jahr zählen bei der Gästeanzahl mit) sind in den verschiedenen Trauräumen zugelassen: Im Trauzimmer im Riegelhaus sind mit dem Brautpaar 12 weitere Gäste erlaubt. Im Loemühlen-Festsaal sind es 18 Gäste, im Loemühlen-Ahnensaal und Casino 14 Besucher und in der Loemühlen-Kornkammer sind mit dem Brautpaar sieben weitere Gäste erlaubt. In der Erlöserkirche kann mit 22 weiteren Gästen gefeiert werden, in der Museumsscheune im Untergeschoss sind es sechs, in der Museumsscheune im Obergeschoss darf das Brautpaar mit drei Gästen den Bund der Ehe eingehen. Im Erzschacht sind 22 Gäste herzlich willkommen.

3G-Regel

Bis zum 15. April gilt in den Trauräumen die 3G-Regel. Der Nachweis wird kontrolliert. Die Pflicht, sowohl im Trauzimmer als auch unmittelbar davor einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, besteht weiterhin. Sobald das Brautpaar im Trauzimmer ihren Sitzplatz eingenommen hat, darf das Paar den Mundschutz abnehmen. Die Gäste behalten den Mundschutz während der gesamten Zeit auf. In den Trauzimmern und davor ist das Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten.