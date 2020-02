Einschränkungen und Änderungen auf der Linie S 9 durch Marl

14. – 17. Februar: Ausfall zwischen Gladbeck-West und Haltern am See. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet In der Zeit von Freitag, 14.02.2020 (22:40 Uhr), bis Montag, 17.02.2020 (04:30 Uhr), entfallen die Fahrten der Linie S9 auf dem Abschnitt Gladbeck-West und Haltern am See aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG.

Für die ausfallenden Fahrten ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) eingerichtet. Die Busse verkehren ab den folgenden Haltestellen:

Haltern am See: Bahnhofsvorplatz

Marl-Hamm: Marl-Hamm Bf

Marl Mitte: Ri. Essen Bussteig 6, Ri. Haltern Bussteig 4

Gelsenkirchen-Hassel: Hassel Bf

Gelsenkirchen-Buer Nord: Ri. Essen Bussteig 1, Ri. Haltern Bussteig 2

Gladbeck West: Gladbeck West Bf Vorplatz

Bitte beachten Sie, dass es im selben Zeitraum ebenso zu Einschränkungen auf der Linie S9/RE49 im Bereich zwischen Velbert-Langenberg und Wuppertal-Vohwinkel kommt. Hierzu ist bereits gesondert informiert worden.

Durch die Nutzung des SEV kann sich die Fahrzeit ggf. verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.