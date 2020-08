Endausbau des Melissenwegs in Marl Sinsen beginnt

Ab Montag, dem 10. August, beginnen die Arbeiten zum Endausbau des Melissenwegs in Marl-Sinsen. Dies teilt die Pressestelle der Stadt Marl jetzt mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Frühjahrs 2021.

Bereits am Donnerstag, dem 6. August, wurde die Baustelle eingerichtet.

Nach Angaben des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl (ZBH) wird unter anderem der südliche Gehweg auf der Schulstraße von der Hausnummer 8 bis zur Einmündung der Straße „In de Flaslänne“ erneuert. Um das neue Wohngebiet im Melissenweg auch für Fußgänger gut erreichbar zu machen, wird in der Nähe der Einmündung des Wegs an der Schulstraße eine Verkehrsinsel gebaut. Zusätzlich werden zwei angrenzende Bushaltestellen barrierefrei gestaltet, entsprechende taktile Leitsysteme in den Gehwegen eingebracht und die Bordsteinhöhe an der südlichen Bushaltestelle angehoben. Außerdem wird ein Schacht der Straßenentwässerung erneuert.

Weitere Informationen

Der Zentrale Betriebshof der Stadt Marl wird bemüht sein, die entstandenen Beeinträchtigungen schnell zu regeln und bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Sollten im Verlauf der Bauarbeiten Fragen, Anregungen oder Anlass zur Kritik auftreten, steht der zuständigen Bauleiter Johannes Gärtner (Tel. 99 66 14) gerne zur Verfügung.