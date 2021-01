Das Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl und Haltern informiert junge Menschen, die nach der Sekundarstufe I eine aufbauende schulische oder berufliche Ausbildung suchen, in drei Informationsabenden. Sie finden als Online-Veranstaltungen statt.

Zu diesen Livestreams können sich Schüler und Eltern zuschalten:

Dienstag, 26. Januar , ab 19 Uhr für die Fachbereiche Pädagogik, Erziehung, Ernährung

, ab 19 Uhr für die Fachbereiche Mittwoch, 27. Januar , ab 19 Uhr für die Fachbereiche Medien, Medientechnik, Wirtschaft & Verwaltung

, ab 19 Uhr für die Fachbereiche Donnerstag, 28. Januar, ab 19 Uhr für die Fachbereiche Naturwissenschaften und Technik

Im Anschluss an eine Einführung und Einblicke in den Schulalltag werden Fragen im Chat beantwortet. Der Link für die Online-Veranstaltungen wird in Kürze auf der Homepage www.hbbk.net veröffentlicht.