"Jugend forscht" ist ein renommierter Wettbewerb in der Region. In diesem Jahr waren vor allem zwei Marler Schüler des Hans-Böckler-Berufskollegs sehr erfolgreich. Denis Drosdzol und Marius Ernst, Schüler der 2-jährigen Berufsfachschule für Labor- und Verfahrenstechnik, belegten den verdienten 1. Platz in der Kategorie „Arbeitswelt“ mit ihrer Erfindung einer Wasser-Vollentsalzungskartusche.

Die Erfindung ermöglicht es in Zukunft auch Brände von Elektroauto-Batterien oder Transformatoren gefahrfrei mit vollentsalztem Wasser zu löschen (SIMBA = System für optimierte Brandbekämpfung). Zusätzlich erhielten sie noch einen Sonderpreis der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Materialprüfung (DGZfP e.V.).

Das Projekt wurde von der Fachlehrerin Dr. Anke Siebrecht begleitet, darüber hinaus haben

die beiden Schüler viele Sponsoren aus der Wirtschaft gefunden, die ihnen z.B. Material oder

auch Finanzmittel zur Verfügung gestellt haben.