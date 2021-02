Das Rentenversicherungsamt der Stadt Marl warnt vor Trickbetrüger, die mit einem fingierten Antragsformular zur Grundrente offensichtlich an Daten und Geld von Versicherten kommen wollen.

Wie das Rentenversicherungsamt der Stadt Marl mitteilt, erhalten Marler Rentner seit einigen Tagen ein Schreiben, in dem es anscheinend um die neu eingeführte Grundrente geht. Es handele sich allerdings nicht um ein originales Schreiben der Deutschen Rentenversicherung Bund, denn die Rentenversicherung verschicke keine Antragsformulare zur Grundrente.

Niemand muss einen Antrag stellen

Niemand müsse einen Antrag dazu stellen, so das Amt. Die Rentenversicherung prüfe automatisch, wer einen Anspruch auf die Grundrente, also auf einen Zuschlag zur Rente hat. Die Auszahlung erfolge ebenfalls automatisch.

Mit Jahresbeginn wurde die Grundrente eingeführt, die Bescheide stehen noch aus. Mit dem fingiertem Antragsformular versuchen Trickbetrüger jetzt offensichtlich, persönliche Angaben und Kontodaten der Versicherten in Erfahrung zu bringen. Die Stadt Marl warnt davor, den Antrag auszufüllen. Bürger, die ein Schreiben erhalten haben und verunsichert sind, können Kontakt mit dem Rentenversicherungsamt der Stadt Marl (Tel. 02365/99-2370 oder 02365/99-2380) aufnehmen.