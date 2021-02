In der Zeit von Montag, 22. bis Samstag, 27. Februar, wird in der Stadt Marl an folgenden Orten geblitzt:

Montag, 22. Februar

Auf Höwings Feld

Bachstraße

Josefstraße

Ringerottstraße

Hülsbergstraße

Gräwenkolkstraße

Schulstraße

Dienstag, 23. Februar:

Dorstener Straße

Hertener Straße

Schillerstraße

Westerholter Straße

Dorfstraße

Mittwoch, 24. Februar

Goethestraße

Hervester Straße

Martin-Luther-Straße

Robert-Bunsen-Straße

Willy-Brandt-Allee

Donnerstag, 25. Februar

Amselstraße

Emslandstraße

In den Kämpen

Kinderheimstraße

Langehegge

Otto-Hue-Straße

Rappaportstraße

Freitag, 26. Februar

Bachackerweg

Carl-Duisberg-Straße

Marler Straße

Triftstraße

Alte Straße

Lippramsdorfer Straße

Samstag, 27. Februar

Lindenstraße

Victoriastraße

Schmielenfeldstraße

Neulandstraße

Hinweis:

Darüber hinaus finden im gesamten Bereich des Stadtgebietes Marl weitere mobile Geschwindigkeitskontrollen statt.