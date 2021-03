Von Montag, 8., bis Samstag, 13. März wird an folgenden Orten in Marl geblitzt:



Montag, 8. März

Goethestraße

Lipphöfestraße

Martin-Luther-Straße

Robert-Bunsen-Straße

Willy-Brandt-Allee



Dienstag, 9. März

Amselstraße

In den Kämpen

Kinderheimstraße

Langehegge

Otto-Hue-Straße

Paul-Schneider-Straße

Rappaportstraße

Mittwoch, 10. März

Falkenstraße

Finkenstraße

Merkelheider Weg

Spechtstraße

Hammer Straße

Lippramsdorfer Straße

Donnerstag, 11. März

Auf Höwings Feld

Hülsstraße

Kampstraße

Victoriastraße

Schmielenfeldstraße

Goldregenstraße

Schulstraße

Freitag, 12. März

Brüderstraße

Schillerstraße

Sickingmühler Straße

Wiener Straße

Buererstraße

Samstag, 13. März

Am Kanal

Heinrich-Heine-Straße

Schachtstraße

Herzlia-Allee

Hinweis:

Darüber hinaus finden im gesamten Bereich des Stadtgebietes Marl weitere mobile Geschwindigkeitskontrollen statt.