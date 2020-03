Grossbrand im Zentrallager einer Baumarktkette in Herten

In der Nachbarstadt Herten brennt in der Hertener Markt das Zentrallager einer Baumarktkette. Durch den Großbrand in Herten-Süd ist es in Teilen von Recklinghausen zu Partikelniederschlägen gekommen. Das LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) hat Proben genommen und ist zu dem Schluss gekommen, dass nach aktuellem Stand keine Gefährdung davon ausgeht.

Grundsätzlich gilt zur Vorsorge:

- Partikel nicht mit bloßen Händen anfassen, Handschuhe verwenden

- Partikel über den Hausmüll entsorgen

- Verschmutzte Spielgeräte usw. gut reinigen, dabei ebenfalls Handschuhe verwenden

- Hundehalter sollten darauf achten, dass ihre Hunde in dem Bereich keine Partikel fressen

Großbrand in Hertener Mark

Seit 6:29:40Uhr am 01.03.2020 brennt in Herten ein Baumarkt in der Hertener Mark. Die Feuerwehren wurden unter dem Stichwort: Brandeinsatz / Gewerbe zur Brandstelle gerufen.

Am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr ging der Notruf bei der Hertener Feuerwehr ein. Bereits kurze Zeit später, um 7.15 Uhr, folgte dann die offizielle Warnung der Bevölkerung über die Warn-App NINA. In der Hertener Mark stand das Zentrallager eines örtlichen Baustoffhandels in Flammen. Zu Spitzenzeiten waren 198 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Feuerwehr Marl half beim Einsatz

Die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Einsatzkräfte bekamen Unterstützung von den Feuerwehren aus Recklinghausen, Castrop-Rauxel, Dorsten, Oer-Erkenschwick, Marl, Datteln und der Berufsfeuerwehr aus Herne. Durch Rußpartikelniederschlag ist die Bevölkerung dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- sowie Lüftungsgeräte auszuschalten. Aktuell wurden Messungen durch das Landesamt für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz durchgeführt. Seitens der Feuerwehr waren aber bisherige Messungen immer in einem Bereich, in dem keine Grenzwerte überschritten worden sind.

Hallen abgebrannt

Die Hallen seien nicht mehr zu retten, berichtet Christian Schell, Hauptamtlicher Pressesprecher der Feuerwehr Recklinghausen. Wichtig sei jetzt vor allem die Riegelstellung. Die Feuerwehr versuche die umliegenden Gebäude zu schützen. Gleichzeitig müsse ein Dieseltank gekühlt werden. In früherer Berichterstattung war noch von einem RPG Tank die Rede. Hier handele es sich aber um ein Missverständnis, es ist tatsächlich ein Dieseltank.

Die Feuerwehr wartet aktuell auf einen Bagger, damit Wände eingerissen werden können. Die Feuerwehr kommt aktuell nicht an jede Stelle in den Hallen heran. Aktuell ist die Cranger Straße zwischen der Theodor-Körner-Straße und Im Emscherbruch gesperrt.

