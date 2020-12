Im Kreis Recklinghausens gibt's eine gute Nachricht: Seit zwei Tagen ist kein neuer Corona-Todesfall zu beklagen. Das ist aber auch schon die einzige positive Notiz in Sachen Covid-19-Pandemie. Denn die Inzidenzwerte sind in allen Kreisstädten extrem hochgeschnellt. In Marl, Datteln und Oer-Erkenschwick liegen die Werte sogar über 300. Insgesamt meldete das Gesundheitsamt binnen der letzten 24 Stunden 287 neue Corona-Fälle im Kreis. Der heute angekündigte bundesweite harte Lockdown, der am Mittwoch in Kraft tritt, dürfte aber erst in den nächsten zwei Wochen die steigenden Covid-19-Infektionen beeinflussen.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 12805. Als genesen gelten inzwischen 10645 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 1999 Menschen aktuell infiziert. Inzidenzwert 247. Es gibt 161 Todesfälle.

Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist allerdings der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet. Die Differenz besteht einerseits, da die Kreisverwaltung jeweils die Inzidenzzahl vom Vormittag veröffentlicht, neue Fälle sind dabei schon eingerechnet. Zum anderen werden die Daten des LZG aus einer anderen Datenbank gespeist, was zu einem zeitlichen Verzug bei der Veröffentlichung der Daten führen kann. Da diese Datenbank keine Aufschlüsselung nach kreisangehörigen Städten ermöglicht, muss der Kreis für die Veröffentlichung auf seine eigene Datenbank zurückgreifen.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 13. Dezember, 6 Uhr):

Marl 1844 Fälle / 1489 Gesundete / 11 Todesfälle / 344 aktuell Infizierte / 314 Inzidenz

Castrop-Rauxel 1186 1003 10 173 186,8

Datteln 866 624 13 229 398,9

Dorsten 1268 1076 13 179 198,1

Gladbeck 2034 1722 34 278 285,7

Haltern am See 434 382 1 51 126,8

Herten 1386 1162 26 198 229,7

Oer-Erkenschwick 815 671 14 130 311,9

Recklinghausen 2422 2079 33 310 217,2

Waltrop 550 437 6 107 286,4

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form eine Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.

Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten.