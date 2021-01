Im Kreis Recklinghausen keimt endlich Hoffnung. Die Corona-Zahlen sinken in allen Kategorien. Die wichtigsten Indizien bieten die Inzidenzwerte in den Städten, die allerorts sinken. Nur noch Gladbeck liegt bei einem Wert über 200. Und im Kreis gesamt ermittelte das Gesundheitsamt 155,5. Also wieder weniger als am Vortag. Binnen der letzten 24 Stunde wurden 159 neue Corona-Fälle gezählt. Leider bleibt die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 weiter hoch. 18 Menschen starben von gestern auf heute. Gestorben sind in Gladbeck drei Frauen im Alter von 80, 81 und 85 Jahren sowie sieben Männer im Alter von 89, 86, 85, 79, 85, 77 und 88 Jahren, in Herten zwei Frauen im Alter von 95 und 89 Jahren sowie ein Mann im Alter von 90 Jahren, in Marl eine Frau im Alter von 90 Jahren, in Oer-Erkenschwick eine Frau im Alter von 89 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 64 und 89 Jahren sowie in Waltrop ein Mann im Alter von 91 Jahren.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 18790. Als genesen gelten inzwischen 16373 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 1987 Menschen aktuell infiziert. Inzidenzwert 155,5. Es gibt 430 Todesfälle.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 16. Januar, 6 Uhr):

Marl 2728 Fälle / 2414 Gesundete / 42 Todesfälle / 272 aktuell Infizierte / 126,1 Inzidenz

Castrop-Rauxel 1838 1590 25 223 165

Datteln 1228 1064 57 107 135,9

Dorsten 1776 1594 29 153 108,4

Gladbeck 3051 2595 66 390 250

Haltern am See 580 532 4 44 50,2

Herten 2079 1803 66 210 182,8

Oer-Erkenschwick 1097 989 30 78 101,8

Recklinghausen 3584 3075 94 415 184,9

Waltrop 829 717 17 95 139,8

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form einer Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort befinden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.