Das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum HOT Hülsberg, Hülsbergstraße 198, bietet auch in diesem Jahr gegen einen kleinen Unkostenbeitrag ein Ferienprogramm für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren an.

Vom 30. Juni bis 2. Juli sowie vom 7. bis 10. Juli können die Jugendliche Einblicke in den Alltag im Mittelalter bekommen. Sie erfahren, wie die Menschen damals gelebt haben. Außerdem findet am 1. Juli eine Fahrt zur Mini-Golf Anlage auf dem ehemaligen Zechengelände in Brassert sowie eine Fahrrad-Tour (3. Juli) statt.

Tschüss Langeweile

Eine Anmeldung zu den Angeboten ist erforderlich und unter der Rufnummer 02365 / 986976 oder per E-Mail an jz-huelsberg@ic-marl.de möglich. Weitere Veranstaltungen des Marler Ferienspaßes sind auf der städtischen Internetseite unter www.marl.de/ferienspass zu finden.