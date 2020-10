i-Punkt bleibt am Donnerstag und Freitag geschlossen

Das Stadtinformationsbüro i-Punkt im Marler Stern bleibt am Donnerstag (15.10.) und Freitag (16.10.) wegen Krankheit geschlossen.Die Schließung betrifft die Stadtinformation sowie die Theater- und Konzertkasse und auch den E.ON-Kundenservice im i-Punkt. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass an den beiden Tagen keine Auskünfte und Buchungen möglich sind. Am Samstag stehen die städtischen Mitarbeiterinnen den Bürgerinnen und Bürgern voraussichtlich wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung.