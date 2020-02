Die nächste Gruppenstunde der Parkinson Selbsthilfegruppe Marl, Dorsten, Haltern am See,

zu der auch Gäste herzlich willkommen sind, findet statt amDonnerstag, dem 27. Februar, 14.30 Uhr im Cafe Leuchtturm an der Dreifaltigkeitskirche, Brassertstr. 40, in Marl.



Die Selbsthilfegruppe bietet dem Betroffenen oft erstmals die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen offen ohne Scham und Scheu auszutauschen. Das Gespräch in der Gruppe hilft vielen, die psychischen und sozialen Folgeprobleme, Krisen oder Notlagen zu vermindern bzw. zu bewältigen. Selbsthilfegruppen sind daher eine wichtige Ergänzung zum sozialstaatlichen Leistungsangebot.

Ansprechpartner: Heike Lück, Tel. 02365/56900.