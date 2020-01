Kampstraße in Marl Drewer wird wieder gesperrt

Kurz vor Weihnachten gingen die Arbeiten in der Kampstraße in die Winterpause. Ab Freitag, 24. Januar werden die Bauarbeiten fortgeführt, wozu die Kampstraße wieder für den Durchgangsverkehr gesperrt wird. Der ZBH rechnet damit, dass die Arbeiten noch etwa acht Wochen dauern – soweit es die Witterung zulässt.

Baustelle weiträumig umfahren

Mit der Wiederaufnahme der Arbeiten geht die Sperrung der Kampstraße zwischen der Rappaportstraße und dem Dümmerweg einher. Es gelten dann die Umleitungen wie im vergangenen Jahr. Wenn möglich, sollte die Baustelle weiträumig umfahren werden. Auch werden die Durchfahrtsperren in der Blumensiedlung wieder eingerichtet. Die Blumensiedlung kann nicht als Abkürzung genutzt werden.

Zufahrt über die Robert-Bunsen- und die Hagenstraße

Die Geschäfte und Gewerbetriebe auf dem Dümmerweg sind jedoch über die Sickingmühler Straße und über die Kampstraße – von Brassert aus kommend – zu erreichen. Kunden aus der Bereitschaftssiedlung erreichen die Geschäfte über die Rappaport- und die Robert-Bunsen-Straße. Nach Ende des Schulunterrichts ist auch die Hagenstraße ab 13.30 Uhr für den Durchgangsverkehr geöffnet.

Verlegung einer Druckrohrleitung

Wie berichtet, lässt der ZBH eine Druckrohrleitung vom Lipper Weg bis zum Anschluss am Dümmerweg verlegen. In den vergangenen Wochen kreuzte die Baustelle die Rappaportstraße. Nun wird die Leitung in der Kampstraße verlegt.

Der ZBH bedauert die durch die Bauarbeiten entstehenden Behinderungen und Belästigungen und bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um deren Verständnis.