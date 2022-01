Kinderklinik startet Impfangebot

Seit Montag, 17. Januar, können Termine für Kinderimpfungen gegen das Corona-Virus auf der Internetseite der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln gebucht werden. Das Angebot für Familien richtet sich an Bürger der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-Erkenschwick und Waltrop. Die Impfungen selbst starten am Freitag, 21. Januar.

Termine können ab sofort online gebucht werden

Das Terminportal ist ab sofort unter www.kinderklinik-datteln.de freigeschaltet. Berechtigt zur Impfung an der zentralen Impfstelle sind Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Zu beachten ist, dass das zu impfende Kind in den letzten 14 Tagen keine andere Impfung erhalten hat und noch nicht nachweislich mit dem Coronavirus infiziert gewesen ist. Zudem muss das Kind bei seinem Besuch in der Vestischen Kinder- und Jugendklinik von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Unterlagen, die von den Familien im Vorfeld der Impfung ausgefüllt werden müssen, stehen nach der Terminvergabe auf der Homepage zur Verfügung.