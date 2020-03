Etwa acht Prozent der Marler Bürgerinnen und Bürger sind nach Einschätzung des Diabetes-Schulungszentrum Herten-Marl an Diabetes Mellitus erkrankt. Zum 20. Geburtstag des Marler Diabetikertages am 21. März im Rathaus informiert der Verein über Ursachen und Risiken. Außerdem gibt es Expertenvorträge zu aktuellen Themen.

Vorträge zu aktuellen Themen

Diabetes Typ 2 gilt heute als Volkskrankheit. Sie wird gefördert durch Übergewicht, falsche Ernährung und zu wenig Bewegung. In Vorträgen sowie praktischen Demonstrationen werden zahlreiche Experten bei der 11. Auflage des Aktionstages anschaulich darstellen, wie man sich richtig ernährt und bewegt. Außerdem auf dem Programm stehen die podologische Therapie sowie Neues aus der Messtechnik und Diabetestherapie. Die Referenten sind sowohl selbst betroffen als auch in ihrer täglichen Arbeit mit Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, und ihren Problemen beschäftigt und werden ihre praxisnahe alltägliche Sicht und Erfahrung einbringen.

Experten Fragen stellen

Wie immer wird es ausreichend Zeit und Möglichkeit für die Besucher geben, Fragen an die Experten zu stellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Zur Auflockerung bringen Mitarbeiter von „physioactive“ die Besucher in Bewegung. „Ziel des Diabetikertages ist es, die Erkrankung ins Bewusstsein der Menschen zu bringen“, erklärt Dr. Nikolaus Scheper, Vorsitzender des Diabetes-Schulungszentrums Marl.

Diabetes-Mobil leistet Aufklärungsarbeit

lm Rahmen der Veranstaltung werden sich außerdem Anbieter von Diabeteshilfsmitteln und Dienstleistungen im Gesundheitsbereich in einer kleinen Ausstellung präsentieren. Auch die Diabetes-Selbsthilfe ist mit dem Diabetes-Mobil dabei und leistet wichtige Aufklärungsarbeit.

Der Diabetikertag wird ohne Unterstützung der pharmazeutischen Industrie ausgerichtet. Der Eintritt beträgt zwei Euro.