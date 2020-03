Bereits mit der Allgemeinen Hochschulreife können Schüler ihrem Traumberuf Designer näher kommen. Im beruflichen Gymnasium für Gestaltung am Hans-Böckler-Berufkolleg in Marl werden in den Bereichen Gestaltung, Kunst, Englisch und Medien Kenntnisse für den späteren Beruf vermittelt.

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich dabei auch mit dem professionellen Gestalten am PC und Mac. Im Grundkurs Literatur steht die Theater- und Filmarbeit im Studio im Mittelpunkt. Theorie und Praxis sind gleichermaßen wichtig.

Weitere Informationen zu dem Bildungsgang gibt es unter www.hbbk.net