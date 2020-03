Marler Tag der Gesundheit am Samstag fällt wegen Coronavirus aus

Die Stadt Marl hat den „Marler Tag der Gesundheit“ im Marler Stern an diesem Samstag (14. März) im Einvernehmen mit mehreren Ausstellern abgesagt. Der 37. Marler Tag der Gesundheit soll zu einem geeigneten Zeitpunkt nachgeholt werden.

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und bedauern sehr, die Veranstaltung abzusagen so die Stadtverwaltung. Dies gelte umso mehr, da der Marler Tag der Gesundheit sich großer Beliebtheit erfreut und die 22. Aussteller sowie auch das Centermanagement des Marler Stern und das städtische Marketing bereits viel Zeit und Kraft in die Vorbereitung der Veranstaltung gesteckt hätten. Alle Aussteller sind in der Gesundheitsversorgung und der Gesundheitsvorsorge tätig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort, insbesondere vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus, absolut unverzichtbar und sollten daher auf öffentlichen Veranstaltungen keinem zusätzlichen Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden“.

Die Stadt hat sich als Veranstalter deshalb gemeinsam mit mehreren Beteiligten dazu entschieden, den Marler Tag der Gesundheit „schweren Herzens“ abzusagen.

Die städtische Marketingabteilung wird alle Aussteller kurzfristig über die Absage informieren und zu gegebener Zeit mit allen Beteiligten über einen neuen geeigneten Termin beraten.