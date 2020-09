Wie der Zentrale Betriebshof der Stadt Marl mitteilt, steht die Friedhofsverwaltung an der Zechenstraße 20 am Dienstag, den 8. September nur mit einer Notbesetzung zur Verfügung.

Die Mitarbeiter nehmen an einer ganztägigen EDV-Schulung teil, um ihre Kenntnisse zu erweitern. Der ZBH bittet um Verständnis, dass Anfragen und Bestattungsanmeldungen an diesem Tag daher nur eingeschränkt möglich sind.