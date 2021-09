Zu Entdeckungen rund um das Thema „Müll vermeiden, Ressourcen schonen“ lädt die Umweltberatung der Verbraucherzentrale und die Werkstatt Brassert am Mittwoch, 22.09.2021, in die Lassallestraße 13, 45770 Marl ein. Von 14:00 bis 17:00 Uhr erfahren die Marler bei der Aktion „GlücksTaten“, was sie selbst tun können, um Umwelt, Klima und den eigenen Geldbeutel zu entlasten. Kaputte Gegenstände und Geräte reparieren statt wegwerfen? Kleidung tauschen oder upcyceln? Dinge verschenken oder ausleihen? Lebensmittel vor der Mülltonne retten? Umweltberaterin Theresia Hericks gibt praktische Tipps und stellt Initiativen wie Reparatur- und Näh-Cafés, Zero-Waste-Gruppen, offene Bücherschränke oder Foodsharing vor.

„Ob T-Shirt, Toaster oder Lebensmittel: Wenn wir etwas nicht mehr mögen oder brauchen, wird es schnell aussortiert und entsorgt. Dabei gehen wertvolle Rohstoffe verloren und das Klima wird unnötig belastet. Deshalb sollten wir gemeinsam sinnloses Wegwerfen stoppen“, so

Theresia Hericks.

Weitere Informationen gibt es unter www.mehrwert.nrw/glueckstaten