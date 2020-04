Nach Ostern kommt die Müllabfuhr einen Tag später. Darauf macht der Zentrale Betriebshof der Stadt Marl (ZBH) aufmerksam. Außerdem bleibt der Wertstoffhof an Karsamstag, 11. April, geschlossen.

Wie die Stadt Marl mitteilt, werden in der Woche nach Ostern die Müllbehälter einen Werktag später geleert. Nachgeholt wird die Abfuhr von Ostermontag, 13. April, am Dienstag, 14. April usw. bis Samstag, 18. April. Auch die Altpapierbehälter werden einen Tag später abgeholt.

Infos auch per App

Die Terminänderungen können im Wertstoff- und Umweltkalender im Internet unter www.marl.de/zbh eingesehen werden. Am bequemsten haben es die Nutzer der Marler Abfall-App – sie werden zuverlässig an die Abfuhrtermine erinnert. Wie die App heruntergeladen werden kann, erfahren Bürger ganz einfach online im Bereich Service – Wertstoffkalender – AbfallApp.