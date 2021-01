Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie gelten ab Montag, 1. Februar, auf städtischen Friedhöfen veränderte Regelungen für Trauerfeiern. Wie die Pressestelle der Stadt Marl mitteilt, dürfen dann maximal 25 Personen aus dem engsten Familienkreis an Beisetzungen und Trauerfeien teilnehmen.



Während des Trauerzuges sowie in der Trauerhalle ist grundsätzlich eine medizinische Maske (FFP2- oder OP-Maske) zu tragen. Die Bestuhlung in den Trauerhallen wird reduziert, sodass in jeder Halle nur noch Sitzgelegenheiten für zehn Personen bestehen. „Weitere Personen sind in den Trauerhallen nicht zugelassen und es ist eine Anwesenheitsliste zu führen“, heißt es aus dem Zentralen Betriebshof (ZBH).

Bestatter bereits informiert

Die Friedhofsverwaltung des ZBH hat die Bestatter über die Änderungen bereits schriftlich informiert. Die genannten Regelungen betreffen ausschließlich die städtischen Friedhöfe und werden aufgrund der sich ständig ändernden Lage laufend überprüft. Rückfragen beantworten die Mitarbeiterinnen der Friedhofsverwaltung, Claudia Lange (Tel. 02365/995403) und Heidi Küchenmeister (Tel. 02365/995404, E-Mail: friedhofsverwaltung@marl.de).

Einrichtungen der Kirchen

Beschränkungen für die Nutzung kirchlicher Einrichtungen ergeben sich aus den aktuellen Coronaschutzbestimmungen, die auf der Internetseite www.marl.de/corona zu finden sind. Weitere Fragen beantwortet das Ordnungsamt per E-Mail an corona-fragen@marl.de.