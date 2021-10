Neue Kolleginnen und Kollegen im LWL-Wohnverbund Marl

Im Marler Wohnverbund des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) starten in diesem Jahr zwei Auszubildende im Anerkennungsjahr, drei Azubis im Bereich der Heilerziehungspflege und acht FSJ-ler:innen ihren Dienst.

Regine Bücker, Koordinatorin und Ansprechpartner für die FSJ-ler:innen und Azubis, sowie Praxisanleitungen im Wohnverbund begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen und stellte den Wohnverbund sowie die einzelnen Wohngruppen auf dem Gelände in der Haard vor. An einem weiteren Tag ging es zu den Außenstellen in Haltern, Sythen, Dorsten und zum Ambulant Betreuten Wohnen. Im Rahmen einer Einführungsveranstaltung gab es weitere Infos rund um ihren neuen Arbeitgeber und das Arbeiten im LWL-Wohnverbund.