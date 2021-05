Neues Corona-Testzentrum am Marktplatz in Marl Hüls

In Marl-Hüls gibt es seit gestern (26.05) eine neue Anlaufstelle für kostenlose Corona-Schnelltests: Auf dem Marktplatz vor der Herz-Jesu Kirche haben Bürgerinnen und Bürger jetzt die Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen.

Testergebnisse per Mail oder ausgedruckt zum Mitnehmen

Getestet wird in Hüls montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr, dienstags und freitags von 8 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und Feiertagen von 9 bis 16 Uhr. Um den Ablauf zu vereinfachen, können Termine unter www.testzentrum-marl.de reserviert werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich ohne Termin testen zu lassen. Die Testergebnisse liegen nach ca. 15 Minuten vor und werden automatisch per E-Mail versendet oder auf Wunsch zum Mitnehmen vor Ort ausgedruckt. Das Testzentrum am Marktplatz Hüls wird betrieben von der SG Medical Solutions.