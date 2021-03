Im Kreis Recklinghausen kletterte der Inzidenzwert erstmals seit Tagen wieder. Allerdings nur leicht auf 52,1. Lediglich 24 Covid-19-Neuinfektionen sind von gestern auf heute bekannt geworden. Und glücklicherweise gibt's den zweiten Tag in Folge keinen weiteren Corona-Todesfall im Kreis.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 22542. Als genesen gelten inzwischen 20810 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 1028 Menschen aktuell infiziert. Inzidenzwert 52,1. Es gibt 704 Todesfälle.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 8. März, 6 Uhr):

Marl 3182 Fälle / 2958 Gesundete / 76 Todesfälle / 148 aktuell Infizierte / 55,9 Inzidenz

Castrop-Rauxel 2493 2284 56 153 53,2

Datteln 1391 1269 71 51 60,7

Dorsten 2112 1950 47 115 52,2

Gladbeck 3633 3355 94 184 55,5

Haltern am See 670 638 8 24 37

Herten 2475 2263 85 127 74,4

Oer-Erkenschwick 1281 1179 53 49 76,4

Recklinghausen 4314 3995 184 135 33,2

Waltrop 991 919 30 42 37,5

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form einer Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

