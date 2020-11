Obersinsener Straße in Marl zum Teil wieder befahrbar

Die Kanalsanierung des Zentralen Betriebshofs (ZBH) in der Obersinsener Straße geht zügig voran, wie die Stadt Marl mitteilt. Anwohner der Obersinsener Straße zwischen der Einmündung in die Wachholderstraße bis hin zur „In de Flaslänne“ können ihre Häuser ab sofort wieder über den Straßenabschnitt erreichen.

200 Meter Kanal erneuert und 1200 m² asphaltiert

Im Zuge der Baumaßnahme wurden jetzt die ersten 200 Meter Kanal in einer Tiefe von bis zu fünf Metern erneuert. Rohre mit einem Durchmesser von 1,2 und 1,4 Metern wurden ausgewechselt und der Asphalt in den vergangenen Tagen erneuert. Mit rund 1200 m² wurde die Obersinsener Straße zwischen der Einmündung in die Wachholderstraße bis hin zur „In de Flaslänne“ asphaltiert. Den Anwohnern ist die Zufahrt zu ihren Häusern wieder möglich. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer ändert sich an der bisherigen Verkehrsführung nichts.

Nach Beendigung der Kanalsanierung werden alle sechs Bushaltestellen in der Obersinsener Straße erneuert. Die Baumaßnahme in Sinsen läuft seit Mai 2020 und wird voraussichtlich zwei Jahre andauern.