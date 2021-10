Seit einigen Jahren häufen sich extreme Unwetter, bei denen in kurzer Zeit ungewöhnlich hohe Mengen Regen fallen. Wie sich Grundstückseigentümer:innen vor den Folgen, die durch den Rückstau von Wassermassen entstehen, wirksam schützen können und welche rechtlichen oder versicherungstechnischen Aspekte beachtet werden müssen, beantwortet Manuela Lierow, Starkregenexpertin des Projekts Klimafolgen und Grundstücksentwässerung (KluGe) der Verbraucherzentrale NRW, am Dienstag, den 19. Oktober um 17 Uhr in einem kostenlosen Online-Seminar.

Grundstückseigentümer:innen erfahren in dieser digitalen Veranstaltung alles Wissenswerte rund um die Themen Starkregen, Rückstau und Überflutungsschutz sowie Entsiegelung/Versiegelung von Flächen, denn für Schäden durch Starkregen haften sie grundsätzlich selbst. Die Verbraucherzentrale NRW liefert hilfreiche Informationen, wie Sie Ihre Immobilie rechtzeitig vor der Gefahr eines unkalkulierbaren Rückstaus und einer Überflutung durch Starkregen schützen können.

Das Online-Seminar findet in Kooperation mit der Beratungsstelle in Marl und der Stadtentwässerung Marl statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Interessenten können sich auf der Seite der Verbraucherzentrale NRW anmelden: https://www.verbraucherzentrale.nrw/online-seminare-nrw.

Das Projekt KluGe der Verbraucherzentrale NRW berät zu diesem Thema kostenlos unter der Rufnummer 0211 3809300 oder per E-Mail unter abwasser@verbraucherzentrale.nrw.

Weitere Auskünfte bekommen Verbraucher:innen bei der Verbraucherberatung in Marl telefonisch unter 02365 8562501 oder per E-Mail unter marl@verbraucherzentrale.nrw.