Am kommenden Dienstag (13. Oktober) und Mittwoch (14. Oktober) wird der neugestaltete P+R-Parkplatz an der Ecke Bahnhofstraße / Wallstraße in Marl-Sinsen kurzfristig gesperrt.

Der Zentrale Betriebshof (ZBH) führt hier die Bepflanzung der Grünflächen durch. Autofahrer können zum Parken auf die neue Fläche an der Gräwenkolkstraße ausweichen.

Wie der ZBH der Stadt Marl mitteilt, beginnen die Arbeiten am Dienstag bereits um 6.00 Uhr und enden voraussichtlich am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr.

Der ZBH bittet die Pendler auf den erneuerten Parkplatz an der Gräwenkolkstraße auszuweichen, auf dem den Autofahrern seit Ende September 171 Parkplätze zur Verfügung stehen