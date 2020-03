Täglich wächst die Zahl der Corona-Infizierten in Marl. Allerdings bislang noch in einem überschaubaren Rahmen. Stand heute (25. März, 15.50 Uhr) sind 21 Fälle in der Chemiestadt bekannt. Am heutigen Morgen lag die Zahl noch bei 17 Erkrankten.

Im gesamten Kreis Recklinghausen belaufen sich die bislang bestätigten Fälle auf 222 erkrankte Menschen. Aber es gibt auch Positives zu berichten: 32 Menschen haben die Erkrankung überstanden und gelten jetzt als gesund.

Die Städte im Kreis mit ihren aktuellen Corona Fällen: Marl 21, Castrop-Rauxel 31, Datteln 19, Dorsten 45, Gladbeck 10, Haltern am See 32, Herten 12, Oer-Erkenschwick 6, Recklinghausen 36 , Waltrop 10.