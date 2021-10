Römerstraße in Marl Hüls: Abschlussarbeiten am Dicken Stein beginnen

Der Zentrale Betriebshof der Stadt Marl liegt mit den Bauarbeiten in der Römerstraße im Zeitplan. Am Montag (11.10.) beginnen die Abschlussarbeiten im Kreisverkehr am „Dicken Stein“. Es kommt deshalb in den kommenden zwei Wochen zu Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer.

Sperrungen rund um den Kreisverkehr

Wie die Stadt Marl mitteilt, gibt es bis zum 29. Oktober Sperrungen rund um den Kreisverkehr, die bewusst in die Herbstferien gelegt wurden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu benutzen. Auch die Vestische benutzt diese Umleitungen.

Verkehr wird über die Triftstraße umgeleitet

Bis Donnerstag (14. Oktober) ist im Kreisverkehr die Ausfahrt auf die Carl-Duisberg-Straße in Richtung Hamm gesperrt. Der Verkehr wird über die Triftstraße umgeleitet. Die Zufahrt in Richtung Hamm aus der Römerstraße in den Kreisverkehr ist eingeengt. Bis zum 29. Oktober ist zudem die Ausfahrt in die Römerstraße in Fahrtrichtung Hüls eingeengt.

Informationen:

Im Laufe der Baumaßnahme wird die Deckschicht der Haltestelle „Am Dicken Stein“ hergestellt. Für die Errichtung des zusätzlichen Vorsignals für den Bahnübergang werden zudem Leerrohre verlegt. Auch führt der ZBH abschließende Arbeiten am Gussasphalt im Kreisverkehr aus. Der ZBH geht davon aus, dass die gesamte Maßnahme Mitte November abgeschlossen sein wird. Zudem bedauert der ZBH die durch die Bauarbeiten entstehenden Behinderungen und Belästigungen und bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um deren Verständnis.