Samstag beginnt die Bewerbungsphase an den Berufskollegs des Kreises Recklinghausen

Die Bewerbungsphase für die Berufskollegs beginnt am Samstag, 30. Januar. Zusätzlich zu einem umfangreichen Online-Angebot gibt es von 9.30 bis 13 Uhr die Möglichkeit, sich telefonisch direkt bei den Berufskollegs zu informieren.





Telefonische und Online-Beratungsangebote an den Kreis-Berufskollegs nutzen

Und die Angebote am Samstag gehen noch darüber hinaus. So sind beispielsweise Chats via Instagram oder Videokonferenzen mit den unterschiedlichen Fachbereichen vorbereitet. Die Infos, welche Angebote es an den Schulen gibt, finden Interessierte auf den Internetseiten der Berufskollegs.

Homepage des Vestischen Berusfkollegverbunds

Wer noch nicht sicher weiß, in welche Richtung der Weg überhaupt führen soll, findet auf der neuen Homepage des Vestischen Berusfkollegverbunds (VBV) unter www.vbv-kreis-re.de ein umfangreiches Informationsangebot. Über 100 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Das Angebot reicht vom Nachholen des Schulabschlusses bis zum Erwerb einer Studienberechtigung (Abitur oder Fachabitur/FHR), die Themenvielfalt umfasst das Gesundheitswesen ebenso wie Gestaltung, Bau- und Holztechnik, Wirtschaft und Verwaltung, Umwelttechnik oder Ingenieurwissenschaften und viele mehr.

acht Berufskollegs

Der Vestische Berufskollegsverbund ist der Zusammenschluss aller acht Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Recklinghausen. Konkret sind dies:

Berufskolleg Castrop-Rauxel

Schwerpunkte: Wirtschaft und Verwaltung, Erziehung und Soziales, Gesundheit und Pflege, Ernährung und Versorgungsmanagement

www.bkcr.net

Berufskolleg Ostvest, Datteln

Schwerpunkte: Informatik, Elektrotechnik, Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Ingenieurtechnik, Wirtschaft und Verwaltung

www.bk-ostvest.de

Paul-Spiegel-Berufskolleg, Dorsten

Schwerpunkte: Wirtschaft und Verwaltung, Sozial- und Gesundheitswesen sowie Ernährungs- und Versorgungsmanagement

www.paul-spiegel-berufskolleg.de

Berufskolleg Gladbeck

Schwerpunkte: Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Holztechnik, Metalltechnik, Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Wirtschaft und Verwaltung

www.berufskolleg-gladbeck.de

Hans-Böckler-Berufskolleg, Marl und Haltern am See

Schwerpunkte: Elektrotechnik, Ernährung, Medientechnik, Wirtschaft und Verwaltung, Naturwissenschaft, Soziales und Erziehung

www.hbbk.net

Kuniberg Berufskolleg, Recklinghausen

Schwerpunkt: Wirtschaft und Verwaltung, Kompetenz für Wirtschaft, Internationalität und Nachhaltigkeit

www.kuniberg-bk.de

Max-Born-Berufskolleg, Recklinghausen

Schwerpunkte: Bau- und Holztechnik, Elektrotechnik, Gestaltung, Ingenieurwissenschaften, Kältetechnik, Mechatronik, Maschinenbautechnik, Medizintechnik (Hörakustik und Orthopädietechnik)

www.max-born-berufskolleg.de

Herwig-Blankertz-Berufskolleg, Recklinghausen

Schwerpunkte: Erziehung, Gesundheit und Soziales, Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Gartenbau, Floristik, Friseure und Kosmetik

www.hb-bk.de