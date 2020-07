An zwei Tagen im August kommt der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen im Auftrag des Zentralen Betriebshofs nach Marl. Somit können am Donnerstag, 6. und 27. August, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr schadstoffhaltige Abfälle auf dem Wertstoffhof an der Zechenstraße 20 abgegeben werden.

Pflanzenschutzmittel, Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Lacke, Farben, Holzschutz- und Holzbehandlungsmittel, Rostschutz- und Lösungsmittel, Kosmetika und Fieberthermometer sind schadstoffhaltig und dürfen nicht im normalen Müll entsorgt werden.

Ein wichtiger Hinweis des ZBH: An den Terminen häufen sich die Kunden oft am Anfang der Abgabezeit. Dadurch kommt es vermehrt zu Wartezeiten, da die Mitarbeiter der KSR die Schadstoffe nicht so schnell kontrollieren und sortieren können. Bei allen Schadstoffsammlungen können aufgrund begrenzter Kapazität in den Sammelwagen nur haushaltsübliche Mengen angenommen werden.

Abgabe nur in Haushaltsüblichen Mengen

Bei der Abgabe gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die geltenden Mindestabstände einhalten. Zudem darf der Annahmebereich der Umweltstation nur einzeln betreten werden. Darüber hinaus bittet der ZBH darum, die Hinweise der Mitarbeitenden an der Sammelstation stets zu beachten.

Weitere Informationen und Tipps zur Schadstoffsammlung gibt es unter www.marl.de/zbh sowie in Flyern, die an vielen Stellen im Stadtgebiet ausliegen.