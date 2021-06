Schadstoffsammlung an zwei Tagen im Juni in Marl

Die Schadstoffsammlung der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) kommt im Auftrag des Zentralen Betriebshofs (ZBH) am Donnerstag, 10. Juni, sowie am Samstag, 26. Juni, nach Marl. Auf dem Wertstoffhof an der Zechenstraße 20 können schadstoffhaltige Abfälle am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr abgegeben werden.

Gesamte Abgabezeit nutzen

Erfahrungsgemäß ist der Andrang zu Beginn sehr groß. Deshalb bittet der Betriebshof die Bürgerinnen und Bürger, die volle Abgabezeit von vier Stunden zu nutzen. Wartezeiten sollen so vermieden werden. Bei der Abgabe gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Besucherinnen und Besucher müssen medizinische Masken (sogenannte OP- oder FFP2-Masken) tragen und die geltenden Mindestabstände einhalten. Alltagsmasken aus Stoff reichen nicht aus. Zudem darf der Annahmebereich der Umweltstation nur einzeln betreten werden. Darüber hinaus bittet der ZBH darum, die Hinweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Sammelstation konsequent zu beachten.

Annahme von haushaltsüblichen Mengen

Der Betriebshof weist zudem darauf hin, dass aufgrund der begrenzten Kapazität in den Sammelwagen nur haushaltsübliche Mengen angenommen werden können. Zu den Problemabfällen gehören unter anderem Pflanzenschutzmittel, Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Lacke, Farben, Holzschutz- und Holzbehandlungsmittel, Rostschutz- und Lösungsmittel, Kosmetika und Fieberthermometer.

Die aktuelle Coronaschutzverordnung und die Vorschriften für das Betreten städtischer Gebäude und Einrichtungen sind auf der städtischen Internetseite unter www.marl.de/corona einzusehen.