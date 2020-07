Schadstoffsammlung des ZBH der Stadt Marl am Donnerstag, 9. Juli 2020

Die Schadstoffsammlung der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen kommt im Auftrag des ZBH im Juli nach Marl. Der Termin ist Donnerstag, 9. Juli. Die Abgabezeit ist jeweils von 14 bis 18 Uhr auf dem Wertstoffhof an der Zechenstraße 20.

Zum Problemmüll gehören zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Lacke, Farben und damit getränkte Lappen, Holzschutz- und Holzbehandlungsmittel, Rostschutz- und Lösungsmittel, Kosmetika und Fieberthermometer.

Bei der Schadstoffsammlung „knubbeln“ sich die Kunden oft am Anfang der Abgabezeit an der Sammelstelle. Dann kann es zu Wartezeiten kommen, weil die Mitarbeiter der KSR die Schadstoffe nicht so schnell kontrollieren und sortieren können wie von einigen Kunden erwartet wird. Daher die Bitte an die Anlieferer, die volle Abgabezeit auszunutzen. Der ZBH weist darauf hin, dass bei allen Schadstoffsammlungen wegen der begrenzten Kapazität in den Sammelwagen nur haushaltsübliche Mengen angenommen werden können.

Hygienevorschriften und Anweisungen beachten

Der ZBH weist darauf hin, dass die Besucher, die ihre schadstoffhaltigen Abfälle abgeben möchten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Zudem muss der erforderliche Abstand zu anderen Personen stets eingehalten werden. Der Annahmebereich der Umweltstation soll nur einzeln betreten werden. Darüber hinaus wird darum gebeten, Hinweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Sammelstation zu beachten.