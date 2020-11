Schadstoffsammlung in Marl muss abgesagt werden

Die Schadstoffsammlung auf dem Wertstoffhof in Marl fällt am Samstag (21.11) aus. Die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR), die im Auftrag des Zentralen Betriebshofs (ZBH) die Schadstoffsammlung anbieten, können nach eigenen Angaben aufgrund personeller Engpässe in dieser Woche keine Außentermine wahrnehmen. Ein neuer Termin für die Abgabe haushaltsüblicher Schadstoffe wird rechtzeitig bekannt gegeben.