Stadt Marl ändert Anmeldeverfahren an weiterführenden Schulen

Das Anmeldeverfahren für den Besuch der weiterführenden Schulen findet wie berichtet im Zeitraum vom 22. bis 25. Februar 2021 statt. Angesichts der aktuellen Corona-Lage bittet die Stadt Marl Eltern und Erziehungsberechtigte, die Anmeldung ihrer Kinder für das Schuljahr 2021/2022 ausschließlich kontaktlos vorzunehmen.

Eltern sollen ihre Kinder schriftlich anmelden

Die Schulen bieten aufgrund des erweiterten Lockdowns nun die Möglichkeit eines schriftlichen Anmeldeverfahrens. Die Anmeldung kann entweder kontaktlos an der Schule, per Postsendung oder E-Mail erfolgen. Die Schulen informieren auf ihren Internetseiten, wo die Anmeldeunterlagen direkt vor Ort abgegeben werden können.

Unterlagen sollen nur an einer Schule abgegeben werden

„Eltern geben die Unterlagen bitte nur an jeweils eine Schule, ein Zweitwunsch in der Anmeldung kann angeben werden“, heißt es aus dem Amt für Schule und Sport. Für die Anmeldung sind folgende Unterlagen erforderlich: das Anmeldeformular der Schule (auf der Homepage der jeweiligen Schule zu finden), der durch die Grundschule ausgehändigte Anmeldebogen, das Formular der Zweitwunschangabe, die Geburtsurkunde des Kindes, das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse sowie das Grundschulgutachten und der Impfausweis zum Nachweis des Masernschutzes.

Bei dringendem Beratungsbedarf

Eltern mit dringendem Beratungsbedarf wenden sich ab dem 17. Februar bitte telefonisch oder per E-Mail an die jeweilige Schule, um einen Termin für ein Beratungsgespräch in der Anmeldewoche zu vereinbaren. Eine Information zu den Änderungen soll den betreffenden Schülern möglichst noch zusammen mit den Zeugnissen ausgehändigt werden. Bei Fragen zum Anmeldeverfahren hilft das Amt für Schule und Sport unter der Rufnummer (02365) 99-2844 gern weiter. Ansprechpartnerin ist Frau Olek.