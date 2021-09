Stadt Marl sucht noch Auszubildende für 2022

Die Stadtverwaltung bietet für das Jahr 2022 wieder zahlreiche Ausbildungsplätze und Studienangebote an. Die Bewerbungsfrist wurde jetzt bis zum 20. September verlängert. Interessierte können sich über das Bewerbungsportal der Stadt Marl online bewerben. Weitere Informationen stehen unter www.marl.de/ausbildung zur Verfügung.

Folgende Ausbildungsplätze sind ausgeschrieben:

Die Stadt Marl sucht für das Ausbildungsjahr 2022 motivierte und engagierte Bewerberinnen und Bewerber. Für das duale Studium zum Bachelor of Laws oder zum Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatikerin / Verwaltungsinformatiker) stehen noch Plätze zur Verfügung. Auch werden Verwaltungsfachangestellte sowie Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker für Systemintegration gesucht. Zudem bietet die Stadtverwaltung die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher (PIA) an. Die Ausbildungsplätze zur Verwaltungswirtin oder zum Verwaltungswirt sind ebenfalls ausgeschrieben.

Grundstein für die berufliche Zukunft legen

Interessierte, die den Grundstein für ihre berufliche Zukunft bei der Stadt Marl legen möchten, finden auf der städtischen Internetseite unter www.marl.de/ausbildung alle Ausbildungsangebote und die dazugehörigen Voraussetzungen.