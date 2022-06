Stadtrundgänge in die Stadtteile Sinsen, Brassert und Hüls

Es geht in die nächste Runde: Das Stadtinformationsbüro i-Punkt lädt Interessierte zu weiteren spannenden Stadtführungen ein. Mit den bekannten Regioguides Reiner und Sylvia Eggers geht es auf Spurensuche in die Stadtteile Sinsen, Brassert und Hüls. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„Brassert im Wandel der Zeit"

Zu einer faszinierenden Zeitreise durch den Stadtteil Brassert lädt der Rundgang „Brassert im Wandel der Zeit" am 30. Juli sowie am 17. September ein. Erlebbar erzählt und wiederentdeckt werden anregende Geschichten über die Zeche Brassert, das Zechengasthaus, das Central-Kino, das „Bullenkloster" oder die Heuer-Ampel. Der Rundgang beginnt um 14 Uhr an der Brassertstraße 122.

Spurensuche des Bergbaus

Auf die Spuren des Bergbaus begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der eineinhalbstündigen Führung durch den Stadtteil Hüls am 13. August. Es geht unter anderem zu den „Palenberghäusern“ und zur ersten Apotheke in Marl-Hüls. Auch über ein ausgestopftes Pferd im Schaufenster oder über „Pillen-Hugo“ wissen Sylvia und Reiner Eggers zu berichten. Der Rundgang „Spurensuche in Hüls“ beginnt um 14 Uhr an der Friedrichstraße 25.

Historische Besichtigung "Das alte Marl"

Die historische Besichtigung „Das alte Marl“ findet für Interessierte am 8. Oktober um 14 Uhr statt. Im Mittelpunkt steht der Wandel vom Dorf zur Stadt Marl. Bürgerinnen und Bürgern bietet die eineinhalbstündige Führung Gelegenheit, die geschichtlichen Besonderheiten zu Fuß zu erkunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Kirchplatz von St. Georg an der Schillerstraße.

Hinter den Kulissen

Wer schon immer einmal hinter die Kulissen der Scharounschule in Marl schauen wollte, bekommt am 5. und 19. November die Möglichkeit dazu. Ingrid Rill-Schelenz zeigt den Teilnehmenden die moderne Architektur des Gebäudes. Seit 2004 steht die Schule unter Denkmalschutz und strahlt nach einer umfassenden Sanierung im neuen Glanz. Der Rundgang „Hinter den Kulissen“ beginnt jeweils um 11 Uhr. Treffpunkt ist die Westfalenstraße 68a. Die Führung dauert ca. ein- bis anderthalb Stunden.

Teilnahme und Anmeldungen

Die Teilnahme an den Rundgängen beträgt jeweils drei Euro und ist für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren kostenlos. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen. Anmeldungen für die Stadtrundgänge sowie weitere Termine erhalten Interessierte im i-Punkt (Marler Stern, montags bis freitags: 9.30 bis 18 Uhr, samstags 9.30 bis 13 Uhr), unter der Telefonnummer (02365) 99-4310 oder auf der Internetseite des i-Punkt unter www.marl.de/i-punkt.